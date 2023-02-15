Депутаты ЗакСа Петербурга предложат Мишустину снять мораторий на эко-проверки бизнеса

Заседание прошло 15 февраля. Фото: t.me/speakerzaks

Депутаты Законодательного собрания приняли за основу постановление об обращении к председателю Правительства России Михаилу Мишустину. Они хотят выступить с инициативой снять мораторий на проверки бизнеса в рамках экологического надзора, если природе причинен вред или появилась угроза для окружающей среды.

- Авторы уверены, что снижение контроля в этой сфере может привести к серьезному ущербу для государства и граждан, - говорится в сообщении пресс-службы городского парламента.

Проект постановления подготовили депутаты ЗакСа Александр Новиков, Любовь Менделеева, Алексей Макаров, Андрей Горшечников, Ольга Герасина и Андрей Рябоконь. Его рассмотрели на заседании городского парламента в среду, 15 февраля.