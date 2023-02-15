Шестеро школьников пропали в Петербурге за сутки

В Петербурге ищут шестерых пропавших школьников. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сразу шесть школьников пропали в Петербурге за один день. 14 февраля в правоохранительные органы поступила информация об исчезновении пяти девочек в разных районах города, а также одного мальчика. Все дети - подростки, ранее имевшие проблемы с поведением.

- В Красногвардейском районе домой не вернулась 15-летняя девятиклассница. Она состоит на учете в отделе по делам несовершеннолетних, - пишет «Мойка 78».

Четверо школьниц исчезли в Выборгском районе. В их числе три 17-летние восьмиклассницы и ученица шестого класса возрастом 13 лет. А в Приморском районе из дома убежал 15-летний мальчик.

Все пропавшие также стоят на учете в полиции и ранее уже уходили из дома самовольно. Сейчас поисками школьников занимаются правоохранительные органы.