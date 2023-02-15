Двое детенышей патагонских мар родились в Ленинградском зоопарке. Фото: Скриншот

Детеныши патагонских мар появились на свет в Ленинградском зоопарке. Они родились 21 января. Родителями стали питомцы по имени Квебахо и Гуарани. Об этом сообщает пресс-служба зоопарка.

- В природе эти зверьки обитают в Южной Америке в пампасах Патагонии. Мары – четвертые по величине грызуны, во взрослом возрасте они могут весить до 16 кг, - рассказали сотрудники зоопарка.

Все семейство патагонских мар живет в большом вольере: двое малышей, две их старшие сестры, их родители. Вместе с ними живут ленивцы.

Сотрудники зоопарка с легкостью различают родившихся детенышей, ведь у одного из них шерстка заметно темнее. Это мальчик. А светленькая малышка – девочка. Пол питомцев стал известен недавно. Кроме материнского молока, детеныши с удовольствием пробуют веточки, сено и морковку.