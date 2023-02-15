Благотворительный сбор одежды в пользу больных онкологией стартовал в Петербурге

В Петербурге проходит акция в поддержку онкобольных. Фото: пресс-служба ТЦ "Охта Молл".

Благотворительная акция «Сдаем вещи из прошлого» началась в Петербурге. В ТЦ «Охта Молл» установили ящики для приема одежды и обуви, которые можно еще носить или сдать на переработку. А вырученные от акции деньги пойдут на помощь людям, страдающим от онкологических заболеваний.

- Частью акции стала фотовыставка. В ее основе – портреты жителей Петербурга и других городов России, рассказывающих о своем опыте борьбы с раком, - пишет «Петербургский дневник».

Общероссийский проект по поддержке людей с онкологией носит название «Химия была, но мы расстались», намекающая на курсы химиотерапии, через которые проходят онкопациенты.

Принять участие в акции может любой желающий. Ящик для сбора вещей будет стоять в атриуме ТЦ с 14 по 19 февраля.