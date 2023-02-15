Четыре жителя Петербурга задержаны по делу о мошенничестве при организации похорон

Возбуждено уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН

Полицейские Петербурга провели обыски по делу о мошенничествах при предоставлениях ритуальных услуг. Злоумышленники получили более 300 тысяч человек обманным путем. Обманщики брали с людей деньги за захоронение их родственников, но таких прав у преступников не было.

- «Лжеритуальщики» требовали завышенную плату, а потом от лица родственников обращались в действующую ритуальную компанию. При этом настоящая стоимость захоронения была в 3-4 раза ниже, чем та, которую мошенники называли родственникам, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сотрудники полиции провели обыски в девяти квартирах, двух частных домах и трех офисных помещениях. По подозрению в мошенничестве задержаны четыре человека. У одного из них найдено более 250 тысяч рублей: мужчина не смог объяснить, откуда эти деньги. Из-за «лжеритуальщиков» пострадали более 20 человек.