Смольный потребовал снести ледовый центр «Озерки»

Центр был построен самовольно Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга потребовали снести ледовый центр «Озерки», потому что он был построен самовольно. Центр расположен на Большой Озерной улице. Площадь участка составляет около 16 тысяч квадратных метров.

- Исторически это была лесистая дачная местность. Участок для размещения объектов физкультуры и спорта был поставлен на учёт в 2001 году. В 2016 году на этом месте была открыта ледовая арена «Озерки», - пишет «Деловой Петербург».

Комитет по контролю за имуществом Петербурга подал иск на пользователя участка о сносе самовольных построек. Под угрозой сноса находятся два административно-хозяйственных здания и три надувных шатра для занятий спортом. Комитет даст всего 30 дней на снос этих зданий.