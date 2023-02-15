Федеральную трассу А-120 под Петербургом расширят до четырех полос в 2023 году Фото: Олег ЗОЛОТО

Реконструкция участка трассы А-120 под Петербургом начнется уже в этом году. Дорога пролегает от Кировска до Большой Ижоры. Точный срок начала работ на участке «Южного полукольца» пока не сообщается.

- Весь 42–километровый участок предлагается сделать четырехполосным. Предусмотрено строительство пяти транспортных развязок, десяти путепроводов, двух мостов, семи надземных переходов, пяти зверопереходов, - пишет «Деловой Петербург».

Проект реконструкции трассы включает в себя интеллектуальную транспортную систему организации дорожного движения. В период с 2023 по 2025 год на строительство «бетонки» из федерального бюджета будет выделено 4,8 миллиардов рублей.