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НовостиАвто15 февраля 2023 15:27

Федеральную трассу А-120 под Петербургом расширят до четырех полос в 2023 году

Там появится два моста и шесть надземных переходов
Анастасия НУРАДИЛОВА
Федеральную трассу А-120 под Петербургом расширят до четырех полос в 2023 году

Федеральную трассу А-120 под Петербургом расширят до четырех полос в 2023 году

Фото: Олег ЗОЛОТО

Реконструкция участка трассы А-120 под Петербургом начнется уже в этом году. Дорога пролегает от Кировска до Большой Ижоры. Точный срок начала работ на участке «Южного полукольца» пока не сообщается.

- Весь 42–километровый участок предлагается сделать четырехполосным. Предусмотрено строительство пяти транспортных развязок, десяти путепроводов, двух мостов, семи надземных переходов, пяти зверопереходов, - пишет «Деловой Петербург».

Проект реконструкции трассы включает в себя интеллектуальную транспортную систему организации дорожного движения. В период с 2023 по 2025 год на строительство «бетонки» из федерального бюджета будет выделено 4,8 миллиардов рублей.