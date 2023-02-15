280 дорожных камер установят в Петербурге в этом году Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге станет в два раза больше камер. Сейчас они установлены во всех районах Северной столицы, а их количество превышает 67 тысяч. Это все камеры в городе. 900 из них – фиксируют нарушения правил дорожного движения.

- Стационарные и передвижные системы видеофиксации нарушений ПДД — тоже часть системы «Безопасный город», и за один только ноябрь 2022 года они зафиксировали более 800 тысяч нарушений, - пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

Еще 280 стационарных камер появятся на 70 городских перекрестках. Таким способом планируется снизить показатели аварийности в Петербурге.

- Наличие камер заставляет водителей вести себя на дороге дисциплинированно. Статистика это подтверждает, - отметил вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин, слова которого приводит «Вечерка».