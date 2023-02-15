Пациенты с корью незамедлительно госпитализированы Фото: Артем КИЛЬКИН

Четыре случая заболевания корью зафиксировано в Петербурге. Двое заболевших – дети до 17 лет. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Петербургу 15 февраля.

- Новый очаг кори возник в семье у ранее не привитых лиц. Источником инфекции стала гражданка, прилетевшая из Республики Таджикистан, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Пациенты с корью незамедлительно госпитализированы в инфекционные стационары Петербурга. Сотрудники Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологическое расследование. Ведомство держит ситуацию на контроле.

Петербуржцам напомнили, что самой эффективной мерой профилактики кори является прививка. Привиться от кори можно в медицинском учреждении по месту жительства.

Напомним, первой заболевшей в Петербурге стала девушка, которая приехала из Таджикистана. Вероятно, сейчас заболели члены ее семьи.