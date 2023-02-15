СК Ленобласти проводит проверку из-за найденного в Финском заливе тела рыбака

СК Ленобласти проводит проверку Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кингисеппе следователи проводят проверку после того, как 14 февраля в Финском заливе был найден труп мужчины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- По факту гибели мужчины 1954 года рождения проводится доследственная проверка. Тело погибшего с признаками утопления было извлечено из Финского залива в районе деревни Липпово, - говорится в сообщении ведомства.

Известно, что 14 февраля мужчина отправился на залив на лодке: он собирался рыбачить. По предварительной информации, лодка перевернулась и до сих пор ее не удалось обнаружить. После доследственной проверки медицинского судебного исследования будет принято процессуальное решение.