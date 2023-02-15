Первый фестиваль ледовых скульптур стартовал в «Острове фортов» в Кронштадте

Увидеть ледовые скульптуры можно до 2 марта Фото: Пресс-служба Смольного

Фестиваль ледовых скульптур «КроншЛед» открылся в Кронштадте. Он стартовал в музейно-историческом парке «Остров фортов». Ледяные скульптуры разместили под большим шатром, чтобы поддерживать необходимую для статуй температуру и влажность.

- Ключевыми темами экспозиции выбраны сразу две значимые исторические даты - 320-летие Санкт-Петербурга и Балтийского флота. Здесь также нашла отражение история Кронштадта - форпоста Северной столицы и «кузницы» главных морских побед России, - рассказали в пресс-службе Смольного.

Фестиваль «КроншЛёд» организовал Комитет по развитию туризма Петербурга. Посетить экспозицию можно в любой день с 15 февраля по 2 марта. Выставка работает с 12:00 до 20:00. Вход туда бесплатный. Лучшую ледовую фигуру выберут путем народного голосования.