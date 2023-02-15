Волонтеры ищут 17-летнюю девушку, пропавшую в Петербурге перед Новым годом. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» ищут 17-летнюю девушку, которая пропала в Петербурге в конце декабря. Ориентировка с ее фотографией появилась в официальном сообществе отряда во «ВКонтакте».

- Девушка 2005 года рождения пропала в Петербурге 28 декабря. С тех пор нет информации о ее местонахождении, - сообщается в ориентировке, которую пользователи распространяют в социальных сетях.

Рост пропавшей девушки составляет 178 сантиметров. Она нормального телосложения, с темно-русыми волосами и голубыми глазами. Предполагается, что юная петербурженка в день исчезновения была одета в черную куртку.

Сейчас волонтеры ищут добровольцев, которые помогут распространить ориентировки и в случае необходимости смогут помочь в поисках пропавшей девушки.