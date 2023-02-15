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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 17:43

65-летний мужчина приставал к детям в пиццерии во Всеволожске

Он предлагал детям конфеты и деньги, чтобы они вышли с ним на улицу
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчину задержали росгвардейцы

Мужчину задержали росгвардейцы

Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Всеволожске 65-летний мужчина приставал к несовершеннолетним в заведении. Все происходило в пиццерии на Колтушском шоссе. Неадекватный пожилой гражданин предлагал детям конфеты, жвачку и деньги, чтобы они вышли с ним на улицу.

- Работники заведения сразу обратили внимание на мужчину. А потом он сел за столик и выложил из сумки нож. Вот тогда персонал нажал кнопку тревожной сигнализации, - сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина хотел сбежать, но не успел. Прямо на выходе его задержали сотрудники вневедомственной охраны. Его доставили в отдел полиции, нож отобрали. Позже еще несколько местных жителей обратились в полицию, потому что этот же мужчина наблюдал за чужими детьми на улице, предлагал им деньги и сладости.