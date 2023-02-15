В Петербурге оператора сотовой связи оштрафовали из-за звонков мошенников

Мошенник представился сотрудником банка Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге из-за мошенников оштрафовали сотового оператора. В июле прошлого года неизвестные позвонили женщине и представились сотрудниками службы безопасности банка. Женщина поверила им, а злоумышленники воспользовались этим и похитили у нее 2,7 миллиона рублей. Но наказание получат не только обманщики, но и сотовый оператор.

- Прокуратура района установила, что телефонное соединение с потерпевшей инициировано через техническое оборудование конкретного оператора сотовой связи. При этом звонившие использовали подменный номер телефона, а оператор связи не заблокировал этот звонок, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

Из-за этого инцидента на организацию составили административные протоколы. Теперь руководству компании придется заплатить штраф в размере 600 тысяч рублей.