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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 18:51

6-летний мальчик госпитализирован в тяжелом состоянии после ДТП на трассе «Сортавала»

Сотрудники полиции проводят проверку
Анастасия НУРАДИЛОВА
Сотрудники полиции проводят проверку

Сотрудники полиции проводят проверку

Фото: Артем КИЛЬКИН

Шестилетний ребенок пострадал в ДТП на трассе «Сортавала» 14 февраля. Жуткая авария произошла во вторник днем. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Водитель автомобиля «ВАЗ» наехал на полуприцеп «Касбошер» в составе тягача «Рено Премиум», который находился на обочине. Машина стояла не на дороге, потому что водитель собирался ремонтировать переднее колесо, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Шестилетний ребенок и его отец, водитель легкового автомобиля, были госпитализированы в медицинское учреждение. Они оба находились в тяжелом состоянии. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося. Проводится проверка.