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НовостиПроисшествия15 февраля 2023 19:25

87-летняя петербурженка отдала мошенникам более миллиона рублей

Женщина поверила, что ее родственник попал в аварию
Анастасия НУРАДИЛОВА
Сотрудники полиции задержали подозреваемого

Сотрудники полиции задержали подозреваемого

Фото: Артем КИЛЬКИН

Полицейские Приморского района задержали мужчину, который подозревается в мошенничестве. По версии следствия, он выманил у пенсионерки крупную сумму денег. Женщина обратилась в полицию 3 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 87-летняя женщина стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП». Она передала курьеру 650 тысяч рублей и 5000 долларов. В сумме это более миллиона рублей, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». 14 февраля на улице Ильюшина был задержан подозреваемый. Им оказался 27-летний мужчина. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.

Напомним, в Петербурге из-за звонков мошенников оштрафовали оператора сотовой связи. Компания выплатит 600 тысяч рублей.