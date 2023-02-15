87-летняя петербурженка отдала мошенникам более миллиона рублей

Сотрудники полиции задержали подозреваемого Фото: Артем КИЛЬКИН

Полицейские Приморского района задержали мужчину, который подозревается в мошенничестве. По версии следствия, он выманил у пенсионерки крупную сумму денег. Женщина обратилась в полицию 3 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 87-летняя женщина стала жертвой мошенничества по схеме «родственник попал в ДТП». Она передала курьеру 650 тысяч рублей и 5000 долларов. В сумме это более миллиона рублей, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество». 14 февраля на улице Ильюшина был задержан подозреваемый. Им оказался 27-летний мужчина. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства случившегося.

Напомним, в Петербурге из-за звонков мошенников оштрафовали оператора сотовой связи. Компания выплатит 600 тысяч рублей.