Атмосферный фронт принесет снег в Петербург в четверг, 16 февраля

16 февраля в Петербурге облачно и с небольшими осадками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Солнце, которое светило пять дней подряд, закончилось. С четверга в Петербурге начинает меняться погода. Атмосферный фронт принесет в город небольшие осадки в виде снега. Но усиление снегопадов ожидают только завтра-послезавтра.

- Сегодня погоду в Петербурге сформирует приближающийся с запада атмосферный фронт. Будет облачно, пройдут небольшие осадки, преимущественно в виде снега. В пятницу прибавится снега, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

В четверг днем воздух прогреется до температуры 0…+2 градуса, по Ленинградской области будет от - 3 до +2. Ветер юго-восточный умеренный, скоростью 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление пойдет вниз, но останется чуть выше нормы - 763 мм ртутного столба.