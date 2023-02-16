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НовостиОбщество16 февраля 2023 5:43

На территории Мытного двора в Петербурге могут построить элитное жилье

Ранее одобрение проекту восстановления исторического здания дал КГИОП
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
КГИОП одобрил восстановление снесенного корпуса Мытного двора. Фото: КГИОП/"Студия 44".

КГИОП одобрил восстановление снесенного корпуса Мытного двора. Фото: КГИОП/"Студия 44".

Элитное жилье может появиться на территории исторического Мытного двора в Петербурге. Недавно проект восстановления разрушенного северного корпуса двора одобрил комитет по охране памятников (КГИОП). В решении прописано, что восстановленные постройки будут жилыми.

- КГИОП выдал заключение о соответствии эскизного проекта жилого комплекса, выполненного Архитектурным бюро «Студия 44», требованиям режима зон охраны, - говорится на сайте комитета.

При этом КГИОП публикует только эскизы утраченного корпуса. Однако, по данным СМИ, жильем застроят и внутреннюю территорию Мытного двора. Проект нового ЖК разработала архитектурная «Студия 44». Та же, проект которой по Мытному двору одобрил КГИОП.

Вероятно, застройка произойдет одновременно с восстановлением северного корпуса Мытного двора, построенного в начале-середине XIX века и разрушенного в 2000-е годы.

Территорию двора займет элитный ЖК. Фото: "Студия 44"

Территорию двора займет элитный ЖК. Фото: "Студия 44"