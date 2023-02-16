Дополнительные «Ласточки» пустят между Петербургом и Выборгом в февральские праздники

Между Выборгом и Петербургом пустят дополнительные "Ласточки". Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Дополнительные электрички пустят из Петербурга до Выборга и обратно на время февральских праздников. «Ласточки» будут «летать» между городами с 23 по 26 февраля. Они предназначены для туристов, которые поедут в выходные дни гулять в древний город.

- Порадуйте себя прогулкой по Выборгскому замку и парку Монрепо. Для Вашего удобства с 23 по 26 февраля назначены дополнительные поезда «Ласточка», - сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Скоростная электричка номер 7903 будет отправляться из Петербурга в 9:20 и прибывать в Выборг в 10:32. Обратный поезд с номером 7906 уходит из Выборга в 11:05 и приходит на Финляндский вокзал города на Неве в 12:17.