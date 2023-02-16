Онлайн-сервис контроля за уборкой дворов появится в Петербурге

Сервис мониторинга уборки дворов появится в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге появится сервис онлайн-мониторинга уборки дворов. Его запустит Комитет по цифровизации и связи. Сервис станет дополнением к уже работающему проекту по контролю уборки улиц.

- В городе уже действует онлайн-мониторинг механизированной уборки улиц, с помощью которого отслеживается работа коммунальной техники. Теперь у специалистов ЖКХ появится возможность отслеживать уборку внутриквартальных территорий, - сообщает пресс-служба Смольного.

Проще говоря, на онлайн-картах будет видна работа уборочной техники а также сроки ее проведения. Это сделано в том числе для автомобилистов, которые смогут перепарковать машины в другое место, дабы не мешать работать коммунальщикам.