Онлайн-сервис контроля за уборкой дворов появится в Петербурге

Сервис мониторинга уборки дворов появится в Петербурге.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В Петербурге появится сервис онлайн-мониторинга уборки дворов. Его запустит Комитет по цифровизации и связи. Сервис станет дополнением к уже работающему проекту по контролю уборки улиц.
- В городе уже действует онлайн-мониторинг механизированной уборки улиц, с помощью которого отслеживается работа коммунальной техники. Теперь у специалистов ЖКХ появится возможность отслеживать уборку внутриквартальных территорий, - сообщает пресс-служба Смольного.
Проще говоря, на онлайн-картах будет видна работа уборочной техники а также сроки ее проведения. Это сделано в том числе для автомобилистов, которые смогут перепарковать машины в другое место, дабы не мешать работать коммунальщикам.