Суд арестовал петербуржца, выбросившего мать с четвертого этажа Фото: Олег ЗОЛОТО

Кировский районный суд Петербурга выбрал меру пресечения мужчине, который выбросил из окна свою мать. 56-летняя женщина была госпитализирована, а на мужчину возбудили уголовное дело по статье «покушение на убийство».

- 14 февраля подозреваемый был задержан. В этот же день ему предъявлено обвинение. Но сам мужчина свою вину не признал и отказался давать показания. Суд назначил ему арест до 13 апреля, - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Во время судебного заседания адвокат сообщила, что подозреваемый болен хроническим заболеванием, связанным с психикой.

Ранее в АН «Оперативное прикрытие» сообщалось., что женщину, выпавшую из окна, нашли во дворе дома на проспекте Ветеранов. Пострадавшая попала в реанимацию с закрытой травмой гуди и головы, а также травмами верхних и нижних конечностей.