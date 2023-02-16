Блокадница заживо сварилась в кипятке в Петербурге

Блокадница погибла в своей ванне, получив ожоги от горячей воды. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге 94-летняя пенсионерка заживо сварилась в своей ванне. Трагедия произошла в доме на Шутрманской улице, расположенного в Московском районе города. По предварительным данным, женщина решила принять ванну, но когда из смесителя пошла очень горячая вода, не смогла подняться и получила тяжелые ожоги, от которых скончалась.

- Стояки холодного и горячего водоснабжения, относящиеся к общедомовому имуществу, находятся с технически исправном состоянии. Залив произошел из-за дефекта внутриквартирного сантехнического оборудования, - сообщила spb.kp.ru в пресс-службе администрации Московского района.

Сейчас на месте трагедии работают следователи СК и полиция. Тело погибшей направлено в морг. Дальнейшие действия примут по результатам начатой проверки.