Внеплановая проверка системы оповещения прошла в Петербурге 16 февраля

Громкоговорители было слышно около станции метро «Чкаловская» Фото: Олег ЗОЛОТО

Внеплановая проверка системы оповещения прошла в Петроградском районе Петербурга. Женский голос, сообщающий о проверке, было хорошо слышно в районе станции метро «Чкаловская». Проверка прошла около двух часов дня 16 февраля. Но длилось это недолго – всего пару минут.

- Проводится техническая проверка готовности регионального автоматизированного комплекса централизованного оповещения населения Петербурга, - звучало из громкоговорителей.

Напомним, плановая проверка системы оповещения назначена на 1 марта. Громкоговорители будут проверять всего десять минут: с 10:35 до 10:45. В 10:40 после сигнала «Внимание всем!» зазвучат сирены. Трансляция сигнала пройдет по каналам телевидения и радио. По закону такую проверку нужно проводить два раза в год.