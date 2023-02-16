СК показал видео из Выборга, где нашли отрубленные человеческие ноги

СК показал место обнаружения ног в Выборге. Фото: СУ СКР по ЛО.

Видео с места обнаружения отрубленных человеческих ног в Выборге показало Следственное управление СК России по Ленинградской области. Эксперты управления работают в районе Анненских укреплений, где гулявшие с собаками женщины наткнулись на жуткую находку.

- 18 февраля за Петровским мостом обнаружен фрагмент тела, предположительно мужчины, - сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета России.

На место ЧП примчалась полиция и группа криминалистом во главе с руководством городского отдела СК по Выборгу. Эксперты, осмотревшие ноги, считают, что останки лежали здесь от двух до четырех недель.

Дальнейшие выводы будут сделаны после проведения криминалистической экспертизы.