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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 12:31

СК начал проверку после смерти 94-летней блокадницы, погибшей в ванне с кипятком в Петербурге

Трагедия могла произойти из-за неисправного смесителя
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
СК начал проверку обстоятельств гибели пенсионерки.

СК начал проверку обстоятельств гибели пенсионерки.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Управление следственного комитета России по Петербургу начало проверку обстоятельств гибели 94-летней жительницы города. Тело блокадницы было найдено в квартире ее дома после того, как нижние этажи начало заливать кипятком.

- Дверь в квартиру была вскрыта сотрудниками полиции и работниками ЖКХ по заявке о протечке горячей воды. В ходе осмотра места происшествия в ванной комнате обнаружен поврежденный смеситель, - сообщает пресс-служба Следкома.

Известно, что пенсионерка жила в квартире одна. Передвигалось мало, по дому ходила при помощи ходунков, а на улицу не выходила вообще. Продукты ей приносил сотрудник социальной службы, он же помогал по хозяйству.

В администрации Московского района заверили, что трубы водоснабжения в доме на Штурманской, где произошла трагедия, полностью исправны.