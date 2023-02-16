Жильцы домов на Зверинской улице в Петербурге остались без воды из-за прорыва трубы

Водоснабжение обещали восстановить к 17:30 Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители домов на Зверинской улице ненадолго остались без воды из-за проведения аварийно-восстановительных работ. Сотрудники «Водоканала» сейчас ведут работы по устранению технологического нарушения на водопроводной сети 28-го дома.

- В связи с этим на время работ с 14:30 от централизованной системы холодного водоснабжения отключены 12 зданий на Зверинской улице, - говорится в сообщении пресс-службы «Водоканала».

Восстановить штатное водоснабжение в жилых домах специалисты планируют до 17:30. Сотрудники «Водоканала» приносят извинения жителям Петроградского района, которые столкнулись с временными неудобствами.

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