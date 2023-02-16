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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 12:42

Жильцы домов на Зверинской улице в Петербурге остались без воды из-за прорыва трубы

Водоснабжение обещали восстановить к 17:30
Анастасия НУРАДИЛОВА
Водоснабжение обещали восстановить к 17:30

Водоснабжение обещали восстановить к 17:30

Фото: Олег ЗОЛОТО

Жители домов на Зверинской улице ненадолго остались без воды из-за проведения аварийно-восстановительных работ. Сотрудники «Водоканала» сейчас ведут работы по устранению технологического нарушения на водопроводной сети 28-го дома.

- В связи с этим на время работ с 14:30 от централизованной системы холодного водоснабжения отключены 12 зданий на Зверинской улице, - говорится в сообщении пресс-службы «Водоканала».

Восстановить штатное водоснабжение в жилых домах специалисты планируют до 17:30. Сотрудники «Водоканала» приносят извинения жителям Петроградского района, которые столкнулись с временными неудобствами.

Напомним, в Петербурге появится онлайн-сервис контроля за уборкой дворов. На онлайн-картах будет видна работа уборочной техники и сроки, в которые будет происходить уборка.