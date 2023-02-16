В Петербурге нашли тело главного финансиста Минобороны по ЗВО

Полиция и СК проверяет обстоятельства гибели главного финансиста ЗВО. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Начальница финансовой службы Минобороны по ЗВО погибла в Петербурге. Тело 58-летней Марины Янкиной было обнаружено под окнами дома на Замшиной улице утром 15 февраля. Но о трагедии стало известно только сутки спустя.

- Действительно, Марина Янкина упала с балкона многоэтажного здания и погибла. Спасти ее не удалось, - сообщили spb.kp.ru в пресс-службе Западного военного округа.

Известно, что на одном из верхних этажей здания, у которого нашли тело погибшей, были обнаружены ее личные вещи и телефон.

Сейчас в обстоятельствах смерти женщины разбираются правоохранительные органы.

Отметим, что до перехода в Минобороны Марина Янкина работала в Смольном, где занимала пост замглавы Комитета имущественных отношений, а также трудилась в управлении Федеральной налоговой службы.