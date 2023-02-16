Учителя биологии из Петербурга посадили на 17,5 лет в колонию за развращение учеников

Суд вынес приговор по делу о насилии над детьми Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд Петербурга вынес приговор учителю биологии, которого обвиняли в насилии над школьниками. Напомним, мужчина был задержан по подозрению в педофилии. Ему вменяли 19 эпизодов преступлений. Позже прокурор объединил их в 4 эпизода – по потерпевшим и месту совершения преступлений.

- Суд назначил бывшему учителю биологии 17,5 лет лишения свободы. Это время он проведет в исправительной колонии строгого режима. Также ему в течение 17 лет нельзя будет работать в сфере образования, организации досуга и оздоровления, если это связано с несовершеннолетними, - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Напомним, учитель биологии был задержан 8 декабря 2021 года. Тогда в полицию обратились две женщины, которые сообщили, что педагог совершал развратные действия сексуального характера в отношении их сыновей. В 2008 году он уже был осужден по этой статье и получил два года условно.