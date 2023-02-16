Анну Ялову назначили директором петербургского ЦВЗ «Манеж». Фото: vk.com/manegepetersburg

В Центральном выставочном зале «Манеж» в Петербурге окончательно сменилось руководство. Директором учреждения стала Анна Ялова. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский.

- Знаю Анну очень давно и уверен, что впереди у нас много интересных проектов! Удачи!, - написал он.

Ранее Анна Ялова занимала должность директора по развитию выставочного зала «Манеж». В сентябре она приступила к временному исполнению обязанностей директора.

Напомним, накануне директором Ленинградского зоопарка назначили Юрия Журавлева. Он три месяца исполнял обязанности руководителя, а теперь получил полноценный контракт. Новый директор планирует реконструировать вольеры и улучшить условия содержания животных.