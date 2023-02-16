В Петербурге ждет реставрации памятник культурного наследия «Кожевенный завод А.А. Парамонова». Фото: сайт КГИОП (kgiop.gov.spb.ru), С.Е. Шуньгина.

Петербург - город, где даже заводы имеют статус памятников культурного наследия. Один из таких - «Кожевенный завод А.А. Парамонова», расположенный на Васильевском острове по адресу: Кожевенная линия, 1-3. В комплекс завода входит сразу два здания - «Особняк владельца» и «Котельная».

Производство возникло на этом месте еще в 18 веке и с тех пор не меняло свой профиль до конца 1990-х годов. Свое современное название завод получил от купца Парамонова, который перешел ему в 1883 году. По словам специалистов, современный облик особняка сложился к середине 19 века. При этом, здание «Котельной» там построили уже в преддверии революции 1917 года.

Сейчас завод принадлежит предприятию «Кожа» и находится не в лучшем состоянии. Однако, скоро все может измениться. Компания Setl Group планирует приобрести и отреставрировать здание. При этом, проект должен будет получить одобрение со стороны Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. Застройщик обещает обеспечить максимальное сохранение и восстановление всех внешних и внутренних архитектурных элементов зданий с последующим приспособлением его под современные нужды.

Особняк Парамонова и Котельная - уже не первый реставрационный проект Setl Group. Например, холдинг воссоздал здание особняка промышленника Феликса Шопена на 25 линии Васильевского острова, а прямо сейчас идут работы по реставрации памятника авангардного конструктивизма - водонапорной башни архитектора Якова Чернихова. Кроме того можно вспомнить отреставрированное компанией здание котельной Киновиевского ультрамаринового завода Г.И. Веге на Октябрьской набережной.