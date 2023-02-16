Крупный застройщик выкупит Кожевенный завод Парамонова на Васильевском острове

Компания отреставрирует объект культурного наследия. Фото: КГИОП

Холдинг Setl Group планирует выкупить и отреставрировать объект культурного наследия – «Кожевенный завод А. А. Парамонова». В его состав входят здания «Особняк владельца» и «Котельная».

- Планируется выкупить здания, согласовать проект реставрации с КГИОП и восстановить архитектурные элементы, чтобы приспособить их под современные нужды, - сообщает застройщик.

Ранее объект использовали под нужды кожевенного предприятия. Производство работало до 1990-х годов. Современный облик особняка сложился к середине 19 века. На дореволюционном этапе застройки там появилось новое здание, которое сейчас называют котельной.