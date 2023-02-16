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НовостиОбщество16 февраля 2023 14:52

Разрешение на снос «Нарвской заставы» планируют отсрочить в Петербурге

Охранять коттеджи у Нарвских ворот планируется до 2029 года
Анастасия НУРАДИЛОВА
Разрешение на снос «Нарвской заставы» планируют отсрочить в Петербурге

Разрешение на снос «Нарвской заставы» планируют отсрочить в Петербурге

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Депутаты Законодательного собрания Петербурга планируют подготовить поправку о продлении охраняемого статуса территории Нарвской заставы. Охранять коттеджи у Нарвских ворот хотят до 2029 года. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба городского парламента.

- Ранее законопроект, предлагающий внеочередную корректировку закона об охранных зонах, был вынесен комиссией на депутатские слушания, где обсуждались, в том числе, планы застройки района Нарвской заставы, - сообщает пресс-служба Законодательного собрания Петербурга.

Петербуржцы неоднократно отправляли обращения в городской парламент с просьбой не сносить двух- и трехэтажные дома послевоенной постройки. Поправка подготовлена ко второму чтению документа и будет рассмотрена на очередном заседании ЗакСа.