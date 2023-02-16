Петербуржцы расплатились «Подорожником» 640 миллионов раз в 2022 году

Проездным пользуются 43% Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Петербуржцы чаще всего оплачивают проезд «Подорожником». В прошлом году проездным воспользовались 43% пассажиров, которые расплатились этой карточкой 640 миллионов раз. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба Смольного.

- Для петербуржцев создано множество различных видов проездных билетов длительного пользования, по которым предусмотрены большие скидки в отличие от «гостевых» тарифов и карта «Подорожник» сегодня - самая популярная, - отметил глава города Александр Беглов.

При оплате «Подорожником» пассажиры экономят 21 рубль и в наземном транспорте, и в метро. Баланс можно пополнить через интернет и банковских приложениях. С 1 апреля для пассажиров действует новый льготный тариф «60 минут», по которому вторая поездка в течение часа стоит 10 рублей, а третья – бесплатная.