Серийное производство электромобилей E-Neva в Петербурге планируют начать в 2026 году

Планируется выпускать около 55-65 тысяч автомобилей ежегодно. Фото: REUTERS

К концу 2026 года в Петербурге начнется серийное производство электромобиля E-Neva. Завод «Алмаз-Антей» планирует выпускать около 55-65 тысяч автомобилей каждый год. Первые небольшие серии планируется собрать в начале 2026 года.

- Сейчас предприятие и Минпромторг прорабатывают вопрос о потенциальной площадке, на которой планируется выпускать электрокар, - пишет ТАСС.

«Алмаз-Антей» и «Автоваз» будут сотрудничать и кооперироваться по тем делам, которые считаются общими для компаний, занимающихся автомобилестроением. Но это будут отдельные марки машин.

Вице-премьер и глава Минпромторга России Денис Мантуров рассчитывает в течение нескольких месяцев найти индустриальных партнеров для реализации проекта электрического кроссовера E-Neva.