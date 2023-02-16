По факту найденных отрубленных ног в Ленобласти возбуждено уголовное дело

СК Ленобласти возбудил уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН

СК Ленобласти возбудил уголовное дело из-за найденных отрубленных ног в Выборге. На жуткую находку наткнулись местные жители, которые выгуливали собак в районе Петровского моста на Анненских укреплениях.

- Возбуждено уголовное дело по статье «убийство». Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства и причины случившегося. Устанавливается личность погибшего, ведутся поиски причастных к преступлению, - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

Напомним, человеческие ноги унюхали собаки. Хозяева питомцев не стали подходить к останкам. Но они увидели, что на них нет обуви и остатков одежды. Недалеко от частей тела лежал какой-то пакет. Пол и возраст погибшего будет установлен после проведения судебно-медицинской экспертизы.