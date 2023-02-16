Живодер из Ленобласти жестоко зарезал собаку во время ссоры с возлюбленной

Возбуждено уголовное дело Фото: Артем КИЛЬКИН

Ссора мужчины с его возлюбленной в Ленобласти закончилась смертью собаки. Все произошло в Ломоносовском районе 12 февраля. В поселок Новогорелово сразу отправились сотрудники полиции. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Между сожителями произошел конфликт. Мужчина ударил женщину, и начала лаять собака. Тогда пьяный мужчина взял кухонный нож и несколько раз ударил им животное. Питомец скончался на месте от полученных ранений, - говорится в сообщении ведомства.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по статье «жестокое обращение с животными». Сейчас злоумышленник находится под подпиской о невыезде. Полицейские разбираются в обстоятельствах и причинах случившегося.