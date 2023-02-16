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НовостиОбщество16 февраля 2023 17:47

Средняя стоимость элитных коттеджей выросла до 89 млн рублей в Петербурге и Ленобласти

Цены увеличились на 16%
Анастасия НУРАДИЛОВА
Средняя стоимость элитных коттеджей выросла до 89 млн рублей

Средняя стоимость элитных коттеджей выросла до 89 млн рублей

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Средняя стоимость элитных загородных коттеджей Петербурга и Ленобласти увеличилась на 16 процентов и превысила 89 миллионов рублей. На загородную недвижимость продолжают влиять рыночные факторы.

- Но сдержать цены получится, если покупатели будут проявлять интерес к зарубежным объектам и объектам с максимальной скидкой, - сообщает пресс-служба NF Group.

Цена растет не только на недвижимость в загородных поселках, но и в поселках бизнес-класса. Там стоимость увеличилась на 8 процентов и теперь достигла 28,3 миллионов рублей.

На динамику средних цен повлияла корректировка стоимости готовых объектов, где цены выросли на 10-20 процентов за год. Изменилась и стоимость недвижимости на вторичном рынке. Она выросла на три процента за год из-за пополнения предложения дорогими коттеджами.