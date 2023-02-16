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НовостиПроисшествия16 февраля 2023 18:08

Пятеро подростков пропали в Петербурге за сутки

Возраст пропавших детей – от 14 до 17 лет
Анастасия НУРАДИЛОВА
Сотрудники полиции ищут пропавших детей

Сотрудники полиции ищут пропавших детей

Фото: Артем КИЛЬКИН

Пятеро детей пропали в Петербурге за минувшие сутки. Сотрудники полиции ищут юных петербуржцев в трех районах города. Возраст пропавших школьников – от 14 до 17 лет.

- Двое детей пропали 15 февраля в Выборгском районе, двое - в Колпинском районе и один ребенок - в Кронштадтском районе, - пишет «Мойка 78».

Два 16-летних мальчика разыскиваются в Выборгском районе Петербурга. Они оба уже сбегали раньше и даже стоят на учете в отделе по делам несовершеннолетних. 14-летние школьницы в Колпинском районе тоже не вернулись домой. Одна из них тоже так уже поступала.

В Кронштадтском районе пропал 17-летний парень. Он стоит на учете, потому что ранее за ним уже было замечено такое поведение.