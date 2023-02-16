Почти 4,5 тысячи жителей Всеволожска остались без электричества

В городе экстренно отключили свет Фото: Олег ЗОЛОТО

Почти 4,5 тысячи жителей Ленобласти остались без света. Электричество во Всеволожске экстренно отключили. В темноте остались в том числе социальные учреждения и даже здание администрации. Об этом 16 февраля сообщает Online47.ru.

- Без света оказались лицей и школа № 2, детские сады, больничный комплекс и даже само здание администрации Всеволожска, железнодорожный вокзал, - пишет издание со ссылкой на группу «Всеволожский медиацентр В1» во «ВКонтакте».

Причина экстренного отключения света в домах и социальных учреждениях пока неизвестна. На месте работают специалисты, но о том, когда проблема будет устранена – не сообщается.

Напомним, в этот же день жители 12 домов на Зверинской улице в Петербурге оставались без воды. Специалисты провели работы по устранению технологического нарушения. Воду включили через полтора часа.