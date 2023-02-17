Главный синоптик назвал неинтересной февральскую погоду в Петербурге

Погода в первую половину февраля была слишком обычной. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов подвел итоги первой половины февраля, но не нашел в них ничего интересного. По словам специалиста, погода была настолько спокойной, что, кроме шторма 10 февраля, и выделить нечего.

- Средние значения за первую половину месяца (-1,4 градуса) на самом деле средние. Для примера в 2016 году за этот же период температура была +1,0, в 2012 году было холодно, и средняя температура достигала -15,9 градуса, - отмечает Колесов.

Самый холодный день нынешнего февраля был 12 числа, когда термометры показали -11,1 градуса, а максимальное значение в +3,5 отмечено 14-го, в День всех влюбленных.

Та же история с осадками и даже солнечными днями, при том, что с 10 по 15 февраля солнце сияло пять дней подряд, своих нормативов оно не превысило. В этом году в городе было ясно 15 часов, а в 2012-м, например, аж 46 часов.

- Но пока не расслабляемся, еще зима. В выходные дни снег и небольшой морозец не отменяются, обещает синоптик.