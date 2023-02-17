Снег и слабый мороз обещают в Петербурге в пятницу, 17 февраля

В пятницу в Петербурге ветрено и с небольшим снегом. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Окончание рабочей недели в Петербурге будет снежным, но не слишком. После пяти дней затишья, февраль вспомнил, что он - зима и решил вернуть небольшой морозец в северо-западную часть России.

Сегодня по территории Северной столицы будет перемещаться очередной атмосферный фронт, связанный со скандинавским циклоном. В такой ситуации ожидается облачная погода, пройдет снег, - сообщает в своем телеграм-канале метеоролог Михаил Леус.

А из-за порывистого ветра кое-где возможны и метели. Температура в течение суток составит -1...-3 градуса по Петербургу и до -6 градусов в Ленинградской области. Давление пойдет вниз и опустится ниже нормы, до 755 мм ртутного столба. Из-за заморозков на дорогах образуется гололедица.

В субботу погода похожая, до -3 градусов, снег и ветер.