Желтый уровень погодной опасности из-за метели объявлен в Петербурге на 18 февраля

Сильный ветер и снег обещают в Петербурге в субботу. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Гидрометцентр России объявил в Петербурге и Ленинградской области желтый уровень погодной опасности. Причиной стал сильный ветер, который ожидается в субботу. Предупреждение будет действовать с полуночи и до девяти часов вечера.

- Период предупреждения с 00 часов 18 февраля до 21 часов 18 февраля. Местами ожидается усиление юго-восточного, восточного ветра 15-18 метров в секунду, метель, - говорится на сайте Гидрометцентра.

Петербургские синоптики также предупреждают горожан о снеге и сильном ветре. А также о гололедице на дорогах и тротуарах. Температура в субботу будет держаться в районе -3 градусов. В воскресенье на градус холоднее, также снег, но уже без сильного ветра.