Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в ПетербургеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 февраля 2023 6:07

Желтый уровень погодной опасности из-за метели объявлен в Петербурге на 18 февраля

Сила ветра в субботу будет достигать 18 метров в секунду
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
Сильный ветер и снег обещают в Петербурге в субботу.

Сильный ветер и снег обещают в Петербурге в субботу.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Гидрометцентр России объявил в Петербурге и Ленинградской области желтый уровень погодной опасности. Причиной стал сильный ветер, который ожидается в субботу. Предупреждение будет действовать с полуночи и до девяти часов вечера.

- Период предупреждения с 00 часов 18 февраля до 21 часов 18 февраля. Местами ожидается усиление юго-восточного, восточного ветра 15-18 метров в секунду, метель, - говорится на сайте Гидрометцентра.

Петербургские синоптики также предупреждают горожан о снеге и сильном ветре. А также о гололедице на дорогах и тротуарах. Температура в субботу будет держаться в районе -3 градусов. В воскресенье на градус холоднее, также снег, но уже без сильного ветра.