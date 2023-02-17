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НовостиОбщество17 февраля 2023 7:06

Каждый второй петербуржец заявил, что «выгорел» на работе

Еще треть горожан пожаловались на хроническую усталость
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
83% петербуржцев хронически устают и "выгорают" на работе.

83% петербуржцев хронически устают и "выгорают" на работе.

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Большинство работающих жителей Петербурга пожаловались, что морально «выгорают» или постоянно устают на работе. Хорошо себя чувствуют только 17 процентов опрошенных трудоустроенных горожан.

- Каждый второй опрошенный в Петербурге наблюдает у себя признаки эмоционального выгорания. По сравнению с прошлогодними показателями число таких людей не снизилось ни на один процент. Кроме того, еще 33% испытывают на работе хроническую усталость, - сообщает пресс-служба сервиса hh.ru, специалисты которого проводили опрос.

Чаще всего на работе «выгорают» работники отделов кадров и управления персоналом, а также научные работники, администраторы, маркетологи, логисты и транспортники.

Меньше всего на выгорание жалуются юристы и строители. С другой стороны, именно они чаще других испытывают сильную усталость после рабочего дня.