В Петербурге пенсионерка скинула с балкона 13 тысяч долларов

Пенсионерка скинула мошенникам с балкона 13 тысяч долларов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербургские полицейские вернули 13 тысяч долларов 85-летней пенсионерке, которую обманули мошенники. Самое удивительное, что эти деньги пожилая женщина скинула с балкона. Такое требование выдвинули злоумышленники. Внизу пакет с долларами ловил курьер.

- 15 февраля около 17:00 пенсионерке позвонила неизвестная женщина, представилась племянницей, и сообщила, что попала в ДТП, и для не привлечения ее к уголовной ответственности необходимы денежные средства, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Через два с половиной часа пенсионерка уже кидала деньги с балкона. Но мошенникам не повезло. Племянница пожилой женщины быстро сообщила в полицию и тем же вечером у дома по улице Чехова стражи порядка задержали 30-летнюю безработную, у которой изъяли похищенные доллары. Всю сумму вернули потерпевшей.