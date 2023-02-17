Эксперты: Рост рейтинга «Единой России» связан с деятельностью партии на Донбассе

По словам заместителя секретаря Генсовета «Единой России» Сергея Перминова, партия должна формировать фракции политического большинства везде, где будут проходить выборы. Фото: пресс-служба ЕР.

Как сообщает сайт ER.ru, из-за активной работы представителей партии на Донбассе, рейтинг «Единой России» ощутимо вырос. По мнению экспертов, эта политическая сила победит во всех кампаниях, в которых будет участвовать. Главной интригой остается, кто станет вторым после «Единой России».

Готовность к началу избирательной кампании 2023 года на круглом столе обсудили эксперты и представители политических партий, который провел Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).

Как отметил замсекретаря Генсовета «Единой России» Сергей Перминов, фундаментальная задача партии – формировать фракции политического большинства в каждом представительном органе, где будут проходить выборы.

- Мы - партия общей судьбы, - отметил Сергей Перминов. - И мы со своей страной проходим испытания год за годом, шаг за шагом. У нас есть золотой стандарт: заканчивается кампания и на следующий день начинается подготовка к кампании следующего периода. Каждая – это кампания с чистого листа. Каждый мандат – это абсолютная ценность для нашей партии. Для нас очень важно, чтобы мы динамично развивали страну и формировали образ будущего, который будет соответствовать ожиданиям наших избирателей.

Сергей Перминов напомнил также, что для отбора кандидатов на осенние выборы «Единая Россия» традиционно проведет предварительное голосование. Оно пройдет в конце мая, в том числе в новых регионах.

Как сообщил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМ Михаил Мамонов, уровень поддержки «Единой России» за год вырос более чем на 10% до 50-51%. Деятельность партии одобряют представители всех возрастных групп.

- Год назад 28% опрошенных предпенсионного возраста декларировали голосование, - напомнил Михаил Мамонов. - Сейчас их 38%. Такая же динамика замечена и по молодежной группе в возрасте 25-34 года. Там также прибавилось 10%. Не так давно мы спрашивали про одобрение деятельности «Единой России» и отметили рост поддержки. Если год назад около 40% заявляли об поддержки партии, то сейчас их примерно 50-51%.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин отметил, что на высоких позициях партии сказывается несколько факторов.

- Во-первых, безусловно, это рейтинг Путина, - заявил Павел Данилин. - Во-вторых, это общая поддержка специальной военной операции. Потому что «Единая Россия» больше других участвует в поддержке наших военных, которые сейчас защищают нашу страну в зоне СВО, а также воюет сама. Например, сейчас там находятся депутаты Государственной думы Дмитрий Саблин, Сергей Сокол, Олег Колесников, Олег Голиков, Дмитрий Хубезов. Об этом знают все. В-третьих, это уровень социальной поддержки, который оказывается, как для семей мобилизованных, военнослужащих, так и в целом по стране в связи с непростыми ситуациями из-за санкций. И последнее, конечно, активность губернаторов, большинство из которых либо напрямую связаны с «Единой Россией», либо возглавляют отделения партии в своих регионах. Их активность, открытость работает на пользу «Единой России.

По мнению Павла Данилина, нет сомнений в том, что «Единая Россия» выигрывает все кампании, в которых будет представлена, даже в традиционно сложных и в новых регионах.

- В Ярославской области, где пройдут выборы в законодательное собрание, скорее всего победит «Единая Россия», - предположил эксперт. - В Орле и Алтайском крае будут сложные выборы. Можно ожидать серьезные «столкновения» в Красноярске и Новосибирске. Но это вопрос второго эшелона, второго места. Нас ждет сложная кампания, потому что будет очень много площадок. А главное, что в этой кампании будут новые регионы. У меня нет сомнений какая партия покажет себя лучше всего. Это будет «Единая Россия». Но та партия, которая покажет себя на втором месте во всех четырех новых регионах, будет претендовать на звание настоящей второй партии по всей стране. Даже если где-то по стране у нее будет небольшое проседание.