Открытие ТРЦ Hollywood у метро «Пионерская» в Петербурге перенесли на конец 2024 года

Огромный ТРЦ у"Пионерской" откроют на год позже. Фото: "НСК-Проект".

Крупный торгово-развлекательный центр Hollywood откроют в Петербурге на год позже планируемого. Изначально ТРЦ, который строят «вокруг» станции метро «Пионерская», хотели сдать в эксплуатацию в 2023 году. Но сейчас сроки изменены.

- Открытие объекта запланировано на 2024 год, - рассказала spb.kp.ru директор департамента торговой недвижимости Nikoliers Ирина Царькова.

Причины переноса сроков эксперты рынка не называют. А что касается даты открытия, то, скорее всего, это будет вторая половина года или же его конец. Покупательская активность традиционно снижается в летний период отпусков и возрастает с началом осени. А ее пик приходится на предновогодний период.

Кроме традиционных сетевых магазинов с парфюмерией, одеждой и обувью, в ТРЦ сделают большую зону досуга и отдыха, а также фуд-холл со множеством ресторанов. Сейчас это основной «магнит» для посетителей.