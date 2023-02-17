На площади у Московских ворот в Петербурге до конца 2024 года ограничили движение

Движение у Московских ворот ограничили на два года.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Долгий ремонт Московский триумфальных ворот ограничит движение по площади, на которой стоят эти самые ворота. Место пересечения Московского и Лиговского проспектов всегда было оживленным, а с учетом сужения проезжей части может стать и пробочным.
- Работы продлятся два года, мы рассчитываем снять леса в 2024 году, - приводит слова КГИОП Сергея Макарова пресс-служба комитета по охране памятников.
Специалистам предстоит очистить швы в местах соединений частей конструкции, устранить повреждения и следы коррозии в том числе электрохимической. Она возникает в местах сопряжения разных металлов: чугуна, меди и стали, из которых сделаны ворота.
После этого памятник покроют защитной краской. Затем будут сняты строительные леса и забор. Но это произойдет не раньше конца следующего года.