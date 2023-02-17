На двух пассажиров автобуса, расстрелявших водителя в Гатчине, возбудили уголовное дело

Полицейские нашли только одного подозреваемого Фото: Артем КИЛЬКИН

Уголовное дело возбудили на двух дебоширов, которые напали на водителя автобуса в Гатчине. Инцидент произошел 12 февраля на железнодорожной станции «Сиверская». Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- Одного подозреваемого задержали на улице Красная в Гатчине. Им оказался мужчина 1962 года рождения. Личность второго устанавливается, - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, ссора между водителем автобуса и пассажирами произошла из-за того, что мужчины отказались платить за проезд. Во время конфликта они ударили водителя по голове несколько раз. Тот, в целях защиты, выстрелил в воздух. Пассажиры выхватили травматический пистолет и три раза выстрелили в водителя.

Мужчина был госпитализирован в больницу. Там ему оказали помощь и отпустили домой. Поиски второго подозреваемого продолжаются.