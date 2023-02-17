14 новых составов «Балтиец» получит метрополитен Петербурга в 2023 году

Петербург получит 14 составов "Балтиец" в нынешнем году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Еще 14 новых составов «Балтиец» поступят в петербургскую подземку в течение нынешнего года. Первые три поезда уже курсируют по красной ветке метрополитена. Еще один пришел в январе. Следующий ждут весной. А всего в 2023 году планируется поставка более сотни вагонов нового типа.

- «Балтиец» сконструирован и построен на тверском заводе «Трансмашхолдинга» специально для Петербурга, - пишет «Петербургский дневник».

В дальнейшем составы «Балтиец» собирается производить петербургский «Октябрьский электровагоноремонтный завод», также входящий в холдинг.

Напомним, что главным отличием от привычных петербуржцам составов стали двери вагонов. Они жире и не прячутся в бортах поезда, а выдвигаются наружу и вбок.

А вот кондиционеры решено было не ставить: заказчик этого не потребовал.