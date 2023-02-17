Бесплатный трамвай запустят на время ремонта станции метро «Ладожская» в Петербурге

Ремонт станции начнется 4 марта Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге на время ремонта станции метро «Ладожская» запустят бесплатный трамвай. Напомним, ремонтные работы будут вести в течение 11 месяцев. Их планируют начать уже скоро, 4 марта. Об этом сообщает пресс-служба Петербургского метрополитена.

- На это время откроется новый бесплатный трамвайный маршрут № 30, который будет курсировать от метро «Ладожская» до Площади Александра Невского, - говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме этого, на период ремонта станции метро «Ладожская» изменится маршрут нескольких автобусов, на некоторых маршрутах введут дополнительные машины. На мосту Александра Невского появится выделенная полоса для трамваев.